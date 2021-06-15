Üniversitemiz Heyetinden Giresunspor'umuza Ziyaret
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Üniversitemiz Heyetinden Giresunspor'umuza Ziyaret

Üniversitemiz Heyetinden Giresunspor'umuza Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can ve beraberinde Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güven Özdem, Prof. Dr. Hüseyin Peker'in yanı sıra Rektör Danışmanlarımız Dr. Öğr. Üyesi Rahim Kızgut ve Dr. Öğr. Üyesi Tamer Tamdoğan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can ve beraberinde Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güven Özdem, Prof. Dr. Hüseyin Peker'in yanı sıra Rektör Danışmanlarımız Dr. Öğr. Üyesi Rahim Kızgut ve Dr. Öğr. Üyesi Tamer Tamdoğan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Ertuğral, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Kürşad Han Dönmez'den oluşan bir heyet 15 Haziran Salı günü Giresunspor tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Heyeti Giresunspor'umuzun şampiyonluğundan ötürü Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'i tebrik ederken Başkan Hakan Karaahmet ve eşi Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aysun Karaahmet ziyaret dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: Habermetre

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