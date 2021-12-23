Üniversitemiz Hentbol Takımı İkinci Oldu

Üniversitemiz Hentbol Takımı, Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası 2. Lig Hentbol Turnuvası'nda grubunda ikinci oldu.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada oynadığı maçlarda sadece bir yenilgi alan Üniversitemiz Hentbol Takımı ikincilik kupasını, takım hocası Doç. Dr. Utku Işık, Arş. Gör. Emin Özdemir ve takım kaptanı Burak Koçali Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın elinden aldılar.

Yarışmada ikincilik başarısı elde eden Üniversitemiz Hentbol Takımı ve hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

RTEÜ BASIN

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