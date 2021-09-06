Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

RTEÜ Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kahraman'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda mütevelli heyet faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, bugüne kadar yapılan çalışmalar, vakfın mali durumu ve hayata geçirilmesi hedeflenen projeler görüşüldü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Üniversitemizin gelişerek büyümesi, nitelikli bir üniversite olması için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Kurucular Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Rektörümüz ve akademik personele teşekkür etti.

RTEÜ Geliştirme Vakfının bu zamana kadar Üniversitemizin fiziki ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarının geliştirilmesine destek verdiğini bunun yanında akademik ve idari personelin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak başarılı öğrencileri de ödüllendirdiğini ve desteklediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geleceğe dair iddiası ve hedefleri olan ülkemizde, üniversitelerin bilimde, teknolojide, sanatta ve kültürde çığır açan başarılara imza atan eğitim kurumları olması gerektiğini ifade ederek bu anlamda RTEÜ'nün katetmiş olduğu mesafenin mutluluk verici olduğunu, ancak daha iyi olması için de çalışmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman da toplantıda bir konuşma gerçekleştirerek Üniversitemizin kuruluşundan bugüne gelişim sürecini anlattı. 15 yıl içinde geldiği noktayı, Türkiye'deki ve dünyadaki üniversiteler arasındaki yeri, akademik başarı ve performans açısından ulaştığı seviyeyi anlattı.

Rektörümüz konuşmasının sonunda, Üniversitemize kuruluşundan bugüne kadar destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Üniversitemiz Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kahraman'a, Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Nusret Bayraktar'a, kurucular kurulu üyelerine, ilimizin milletvekillerine, hayırseverler ile akademik ve idari personele teşekkür etti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre