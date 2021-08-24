Üniversitemiz Geleceğin Sanatçılarını Mezun Etti
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Üniversitemiz Geleceğin Sanatçılarını Mezun Etti

Üniversitemiz Geleceğin Sanatçılarını Mezun Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi 14. Mezuniyet Töreni'ni gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi 14. Mezuniyet Töreni'ni gerçekleştirdi.

Çevrimiçi platformda düzenlenen tören, Fakülte birincisi Simin Türedi'nin konuşması ile başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin, öğrencilere mesleki bilgi kazandırmasının yanı sıra orijinal bir perspektif kazandırma niteliğine de sahip olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek sözlerine şöyle devam etti;

"Geride bıraktığımız pandemi sürecinde "Fi-jital üniversite" olmanın, yani fiziki olanaklar ile dijital imkanların bir arada sunumunun en başarılı örneğini sergiledik. Güzel Sanatlar Fakültemiz de bu alandaki başarımızın öne çıkan sembollerinden biri olmuştur. Bizler yönetim olarak bu bilinçle gençlerimizi hayata hazırladık. Biliyorum ki öğrencilerimiz dünyanın her yerinde sanatın çağdaş, geleneksel ve dijital armonisini en iyi şekilde sunacaklardır. Onlar geleceği öngören ve ona yön veren bir üniversitenin mezunları olarak sanat alanında geleceğe yön vereceklerdir.

Eğitim hayatınızda edinmiş olduğunuz bilgi ve birikimleri, gelecekte edineceğiniz mesleki tecrübelerle birleştiren çağdaş sanatçı ve tasarımcılar olarak ülkemiz ve dünya sanatına yapacağınız değerli katkılar için sizlerle gurur duyuyorum. Hazırladığınız mezuniyet sergisinin de yapacağınız bu katkılardan biri olacağını görebiliyorum.

Sözlerimi burada noktalarken tüm öğrencilerime yeni hayatlarında başarı, sağlık ve mutluluk diliyor, ürettikleri sanatla dünyamızı daha güzel ve yaşanılır kılmalarını temenni ediyorum. Sizinle gurur duyuyor; hepinizi içtenlikle kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun. "

Rektör Çiçek'in konuşmalarının ardından mezun öğrenciler adına Fakülte birincisi Simin Türedi'ye diploması verildi.

Tören sonunda Resim, Grafik ve Heykel Bölümünden mezun öğrencilerin eserlerinin yer aldığı Sanal Öğrenci Sergisi izlendi.

Kaynak: Habermetre

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