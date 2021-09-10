Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüyle Verimlilik Toplantısı Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen ve kurum içerisindeki etkileşimi artırmak amacıyla akademik-idari birimlerle yapılan verimlilik toplantıları Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla devam ediyor.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen verimlilik toplantısına, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Fazlı Polat ve Prof. Dr. Bekir Buluç, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Cevriye Gencer, Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Uğur Gökmen ve Doç. Dr. Gürhan İçöz, Enstitü Sekreteri Bahtiyar Hülya Yahşi katıldı.

Toplantının açılışını yapan Enstitü Müdürü Prof. Dr. Cevriye Gencer, Enstitü hakkında bilgilerin ve çalışmaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Cevriye Gencer'in sunumunun ardından konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, "Göreve geldiğimiz 14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bu zamana kadar geçen bir yıllık süreç sonunda Üniversitemiz Senatosu, dekanlar, daire başkanları ve yöneticilerimizle bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yaptığımız bu değerlendirme toplantısı nezdinde akademik ve idari birimlerimizle kurum içerisindeki iletişimi artırmak ve kurum kimliğimizi güçlendirmek amacıyla bu tür toplantılar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bütün akademik ve idari birimlerin faaliyetlerinin yakından ve ilgiyle takip edildiğini söyleyen Prof. Dr. Musa Yıldız, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık amacıyla yapılan bu toplantıda Rektör Yardımcılarımızın, Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcılarının görüşlerini, dilek ve temennilerini alarak neler yapılabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Musa Yıldız'ın konuşmasının ardından Rektör Yardımcılarımız, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreteri de yapılan çalışmalara ilişkin kısa birer konuşma yaparak, desteklerinden dolayı Prof. Dr. Musa Yıldız'a teşekkür ettiler.

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