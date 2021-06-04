Üniversitemiz Entegre Yönetim Sistemi Çalışmaları Fakültemizde Gerçekleştirildi. 05-06-2021

Üniversitemiz Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında; Fakültemizin dış denetlemeye hazır hale getirilebilmesi ve standartların içselleştirilmesi için Rektörlük EYS Denetleme Ekibi tarafından 03 Haziran 2021 Perşembe günü ziyaret gerçekleştirilmiştir.