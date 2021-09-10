Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Atandı - Haberler
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Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Atandı

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Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Atandı

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27. 08. 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına seçilmiş ve 2021/44 sayılı Başkanlık Kararı ile asaleten Dekan olarak atanmıştır.

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27. 08. 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına seçilmiş ve 2021/44 sayılı Başkanlık Kararı ile asaleten Dekan olarak atanmıştır.

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan'ı, Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesine Dekan olarak atanmasından dolayı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

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Haber: Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Atandı - Haberler
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