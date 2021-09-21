Üniversitemiz "Dünyada En İyi Performans Gösteren 25 Üniversite" Arasında Yer Aldı

Son bir yılda yapılan etkili ve verimli çalışmalarla akademik, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda atağa kalkan Üniversitemiz, kuruluşunun 95. yılında yeni bir başarıya daha imza atarak takdirleri üzerine topladı.

Çok çeşitli derecelendirme kuruluşlarının yaptığı sıralamalarda önemli dereceler elde ederek Ülkemize büyük gurur yaşatmayı sürdüren Üniversitemiz, U-Multirank Derecelendirme Kuruluşunun 2021 sıralamalarına göre Yenilikçi Ölçme Yöntemleri (Tıp Bilimleri) alanında "Dünyada En İyi Performans Gösteren 25 Üniversite" arasında yer aldı.

Elde edilen bu sonuç doğrultusunda U-Multirank Derecelendirme Kuruluşu tarafından Üniversitemize "Rozet" takdim edildi. Kazanılan bu başarından dolayı bir değerlendirme yapan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, "Üniversitemizin her alanda yaptığı atılımı bir ekip ruhuyla daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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