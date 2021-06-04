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Üniversitemiz Dış Paydaşlara Destek Olmaya Devam Ediyor

Üniversitemiz Dış Paydaşlara Destek Olmaya Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi ve Engelli Merkezleri personellerine yönelik online olarak 7 başlıkta düzenlenen eğitimin altıncısı olan "Yaşlı ve Engelli Bireylere Sunulan Sosyal Hizmet" konulu...

Üniversitemiz, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi ve Engelli Merkezleri personellerine yönelik online olarak 7 başlıkta düzenlenen eğitimin altıncısı olan "Yaşlı ve Engelli Bireylere Sunulan Sosyal Hizmet" konulu eğitim çevrim içi olarak yapıldı.

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin koordinatörlüğünde Uzaktan Öğretim ve Yönetim Sistemimiz kullanılarak Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi ve Engelli Kuruluşlarda görevli personellere yönelik düzenlenen "Yaşlı ve Engelli Bireylere Sunulan Sosyal Hizmet" konulu eğitim Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Akademik Personeli Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TEKİN BABUÇ tarafından verildi.

Söz konusu eğitimde, "Ülkemizde yaşlı ve engelli bireylere yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, il özel idareleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan sosyal hizmetler" konularında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılardan gelen soruların da yanıtlandığı eğitim yaklaşık 60 dakika sürerken, eğitime 190 kişi katıldı ve katılımcılara katılım belgeleri e-devlet sistemi üzerinden tanımlandı.

Kaynak: Habermetre

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