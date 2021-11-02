Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonuna Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın Adı Verildi

ANKARA (Habermetre) - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça Konferans Salonunun açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, 23. ve 27. Dönem Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Eski Vali ve 20. -21. Dönem Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Baloş, Yazar A. Yağmur Tunalı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kahraman Güngör, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy ve Doç. Dr. Merve Çakırbay Tanış, Fakülte Sekreteri Barış Özçelik, emekli öğretim üyeleri ve konuklar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, "Bugün, Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlemiş olduğumuz Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'yı Anma Programı'nın ilk kısmında, çok değerli katılımcılarımızla beraber merhum hocamızı andığımız bir panel gerçekleştirdik. Programın ikinci kısmında ise Diş Hekimliği Fakültemizde bulunan Konferans Salonuna Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın adını verdiğimiz bir tören gerçekleştiriyoruz. Bu fikrimizi hocam hayattayken yapmayı arzu etmiştik ve kendisine de iletmiştik. Çok mutlu olmuştu fakat bir türlü gerçekleştirememiştik. Takdiri ilahi böyle tecelli etti. Üniversitemiz yaşadığı sürece hocamızın adı, hizmetleri olduğu bu Üniversitenin kendi branşı olan Diş Hekimliği Fakültesindeki Konferans Salonunda yaşayacak inşallah. Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'yı Anma Programı'na katılan değerli konuklarımıza ve Panele çevrim içi olarak bağlanan Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın kızı Şima Akça'ya çok teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürleri de başta Saffet Arıkan Bedük'e ve Prof. Dr. Şakir Akça hocamızın kıymetli dostlarına ve öğrencilere yapmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın konuşmasının ardından Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın hayatı hakkında bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça, 29 Ekim 1933 tarihinde Antalya Elmalı'da dünyaya geldi. 1957 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Akça, 1964 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Yüksekokulu Ağız ve Çene Cerrahisi Kliniğinde çalışmaya başladı. Prof. Dr. Akça 1975 yılında Doçent, 1980 yılında Profesör unvanlarını aldı. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Ağız, Diş Hastalıkları ve Çene Cerrahisi Bölüm Başkanlığı, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevlerine getirildi. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça, 8 Ekim 2021 tarihinde vefat etti.

Açılış konuşmalarının ardından kurdela kesiminden sonra tüm konuklarla birlikte Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça Konferans Salonu gezildi ve tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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