Üniversitemiz Antrenör Eğitimi Programına Ev Sahipliği Yapıyor Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi, 15-24 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Grassroots C lisans Antrenör Eğitimi Programına ev sahipliği yapıyor.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Üniversitemiz Binali Yıldırım Stadı'nda Aydın TÜFAD'ın önderliğinde, C Antrenörlük lisansına sahip olmak için yapılan kursa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek katılımcılara başarılar diledi.

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