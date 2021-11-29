Üniversitemiz Akademisyenlerinin Başarısı 15-11-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - ABD'nin Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından her yıl oluşturulan ve Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne Türkiye'den bu yıl 1150 bilim insanı dÃ¢hil oldu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi akademisyenleri de listede yer aldı.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ATEŞ, 'Kariyer Boyu Etki' ve 'Yıllık Etki' olmak üzere iki kategoride hazırlanan listeye her iki kategoride bu yıl bir kez daha dÃ¢hil olurken, Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet AYDIN ile NABİLTEM akademik personeli Doç. Dr. Elif Burcu AYDIN, 'Yıllık Etki' kategorisinde listeye adını yazdırdı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ailesi mensubu akademisyenlerimizi başarılarından ötürü kutluyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü

Elsevier veri tabanında yer alan kaynak dosyalar için: https://elsevier. digitalcommonsdata. com/datasets/btchxktzyw/3 adresini ziyaret edebilirsiniz.

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