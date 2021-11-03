Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeline Yönelik "Etkili Öğretim ve Öğrenme Süreçleri" Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi

AYDIN (Habermetre) - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından akademik ve idari personelimize yönelik düzenlenen "Etkili Öğretim ve Öğrenme Süreçleri" konulu hizmet içi eğitim programı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Aydın Kayaer'in moderatörlüğünü yaptığı programa, konuşmacı olarak Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melek Çakmak ile Üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrenciler katıldı.

Yaşantımız içinde her an eğitim, öğretim ve öğrenme süreçlerinin içerisinde olan bireyler olduğumuzu dile getiren Eğitmen Prof. Dr. Melek Çakmak, hazırlamış olduğu sunumunda; öğrenme, yaşam boyu öğrenme, etkili öğretim, öğrenme ortamı, öğrenme ve öğretimin bağlantısı, öğretim yaklaşımları, yöntemleri, teknikleri ve stratejileri, etkili geri bildirim ve motivasyon kavramları üzerinde durdu.

Etkili öğretimin gelişimsel ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Melek Çakmak, öğrencilerin ya da öğrenenlerin akademik, sosyal-duygusal ve davranışsal düzeylerini etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Melek Çakmak, etkin öğrenme ortamlarının oluşturulmasının; öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim becerileri, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik okuryazarlığı ve problem çözme becerileri gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarında önemli bir boyut olduğunu ifade etti.

Öğretim yaklaşımları, yöntemleri, teknikleri ve stratejileri konusunda da bilgiler paylaşan Prof. Dr. Melek Çakmak, eğitim teorilerini dikkate almanın; öğretimin anlamı ve çeşitli uygulamalar üzerine düşünmede, yükseköğretimde iyi uygulamaları yerleştirmede ve de etkililik elde etmede büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkili öğretim ve öğrenme süreçleri bağlamında önemli olan unsurlara yönelik genel bir bakış açısı sunmak ve öğretim-öğrenme süreçlerinin etkinliğini artırmaya yönelik bizi üzerinde düşündürecek bazı kavramlara vurgu yapabilmek amacıyla böyle bir sunum hazırladığını ifade eden Prof. Dr. Melek Çakmak, tüm katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Eğitim Şube Müdürü Aydın Kayaer, bugünün davetli konuşmacısı Eğitmen Prof. Dr. Melek Çakmak'a, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi'ye, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi personellerine ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Program sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Eğitmen Prof. Dr. Melek Çakmak'a değerli katkılarından dolayı teşekkür ederek belge ve hediye takdiminde bulundu.

Program, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

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