BURDUR (Habermetre) - Üniversitemiz Adım Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısında Yer Aldı Üniversitemiz Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, daire başkanları ve şube müdürleri 25-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Adım Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısı'nda Üniversitemizi temsil etti.

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren 18 üniversite arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, karşılaşılan ortak sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin birlikte değerlendirilmesine yönelik olarak düzenlenen Adım Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısı'na, Adım Üniversiteleri Konsorsiyumunda yer alan üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları, genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ile idari birim temsilcileri katıldı.

Adım Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısında Üniversitemiz Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş'ın yanı sıra Strateji Geliştirme Daire Başkan V. Ahmet Güngör, Bilgi İşlem Daire Başkan V. Sinan Balcı, Personel Daire Başkan V. Gökhan Ülkü, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hatice Çataloğlu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Jale Yağcı ve Kayıt Kabul Şube Müdürü Canan Meryem Yavuz bulundu.

MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Burdur Suiti" ile başlayan toplantı, MAKÜ Tanıtım Filmi gösterimi ve MAKÜ Genel Sekreteri Ali Nihat Gündüzalp'in açılış konuşmasıyla başladı. Dönem Koordinatörü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın konuşmalarının ardından katılımcı üniversite rektörleri de konuşma yaparak toplantının iyi sonuçlar vermesini temenni ettiler.

Toplantının açılış oturumundan sonra rektörler düzeyinde toplantı yapılırken ayrıca, idari gruplar da her biri kendi arasında bir araya gelerek ortak sorunlarını, bu sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini, yürütülen ve geleceğe dönük projeleri görüştü. Toplantı; ortak çalışma, iş birliği, paylaşım konularının ele alınmasıyla sona erdi.

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