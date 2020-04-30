Üniversitelilerin uzaktan eğitimine Turkcell desteği
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Üniversitelilerin uzaktan eğitimine Turkcell desteği

Turkcell, üniversite öğrencilerine YÖK Dersleri Platformu ve üniversitelerin web sitelerinde geçerli, 3 ay boyunca tekrarlanacak aylık 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek Kotası" kullanım hakkı sunduğunu duyurdu.

Üniversitelilerin uzaktan eğitimine Turkcell desteği
30.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:24

Turkcell, üniversite öğrencilerine YÖK Dersleri Platformu ve üniversitelerin web sitelerinde geçerli, 3 ay boyunca tekrarlanacak aylık 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek Kotası" kullanım hakkı sunduğunu duyurdu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere destek paketini ikiye katlayan Turkcell, şimdi de Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite öğrencilerine yönelik internet kampanyasına destek verdi. Turkcell, YÖK'ün aldığı karar doğrultusunda, üniversite öğrencilerine YÖK Dersleri Platformu ve üniversitelerin web sitelerinde geçerli, 3 ay boyunca tekrarlanacak aylık 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek Kotası" kullanım hakkı sundu.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Turkcell abonesi olan üniversite öğrencilerinin bu internet paketinden yararlanmaları için, Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in Keşfet bölümündeki 'Kampüs Evimde' kanalını takip etmeleri gerekiyor. Kanalı takibe alan öğrenciler, "6GB Paketinizi Aktifleyin" butonuna bastıktan sonra 6GB internet kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanya kapsamında üniversite öğrencileri, YÖK Dersleri Platformu'nda ve yok.gov.tr'de yer alan, üniversitelerin web sitelerinde yer alan çeşitli dijital ders içeriklerine, hatlarına tanımlanan 6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödemeden erişilebilecek. Destek paketi YÖK Dersleri Platformu'nun yanı sıra üniversitelerin sağladıkları ders içerikleri ve eğitimlerde de kullanılabilecek.

Açıklamaya göre, Turkcell daha önce, uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine mobil cihazlar üzerinden erişebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteği, aynı gün 6 GB'a çıkarmıştı. Evlerinde Turkcell sabit interneti kullanan öğrenci ve öğretmenlere destek amacıyla da EBA platformuna erişim hızlarını 100 MBit'e yükseltmişti. Derslerini TV'den takip etmek isteyen öğrenciler için de Turkcell'in yeni nesil televizyon platformu TV+'da EBA kullanımları için geçerli 10 GB ücretsiz data tanımlanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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