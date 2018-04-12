Üniversitelilerin Otostopla Bindikleri Kamyonun Devrildiği Kaza
Antalya'nın Demre ilçesinde üniversite öğrencilerinin otostop yaparak bindikleri kamyonun devrildiği kazada ölen 21 yaşındaki Selver Sakartepe'nin cenazesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde toprağa verildi.
Antalya'nın Demre ilçesinde üniversite öğrencilerinin otostop yaparak bindikleri kamyonun devrildiği kazada ölen 21 yaşındaki Selver Sakartepe'nin cenazesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde toprağa verildi.
Üniversite öğrencilerinin otostop yaparak bindikleri kamyonun dün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Selver Sakartepe'nin cenazesi, Gemlik ilçesine getirildi.
Sakartepe'nin cenazesi, Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camisi'nde öğlen vakti kılınan namazın ardından Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Sakartepe'nin ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra siyasi partilerin temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
Olay
Antalya'nın Demre ilçesinde 11 Nisan Çarşamba günü üniversite öğrencilerinin otostop yaparak bindikleri Murat Karaağaç yönetimindeki 06 JE 169 plakalı sebze yüklü kamyon, Demre- Finike karayolu Beymelek Balık Burnu mevkisinde devrilmiş, kazada, kamyondaki üniversite öğrencisi Selver Sakartepe hayatını kaybetmiş, sürücü Karağaç ile üniversite öğrencileri Kerem Han Akbulak (20) ve Emirhan Turhan (23) yaralanmıştı.