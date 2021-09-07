Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor
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Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor

Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler barınma telaşına girdi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler barınma telaşına girdi. Okullarının bulunduğu şehirlere giden öğrenciler kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Emlakçılar ise genel olarak kiralık daire sıkıntısı olduğunu belirtirken, üniversitelerin açılmasıyla da bu durumun daha da yoğunluk oluşturduğunu söylüyor.

Üniversite yerleşme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci barınma telaşına girdi. Aşılamanın da önemli rakamlara ulaşmasıyla yüz yüze eğitim verilen aranın ardından bu dönem başladı. Emlakçılar, üniversite öğrencilerinin de yüz yüze eğitim alacak olmasının kiralık ev bulmayı daha da zor hale getirdiğini vurguluyor. Öğrenciler okullarının bulunduğu lokasyonlarda kiralık ev bulamazken, bazı öğrenciler ise okula uzak bölgelerden de ev kiralamak durumunda kaldıkları belirtiliyor.

Emlakçılar da genel olarak kiralık daire sıkıntısı yaşadıklarını dile getirirken, yüz yüze eğitimin başlaması ve üniversiteyi kazananlar ile ataması yapılan memurların da barınma telaşına girmesiyle yoğunluğun arttığını belirtiyor. Emlakçılar, öğrencilerin genel olarak metro, metrobüs gibi ulaşımın olduğu bölgeleri tercih ettiklerini belirtirken, dolu dairelere 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında bir fiyatla oturduklarını söylüyor. Öğrenciler, boş dairelere ise bin 500 lira ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla ev tutabildikleri belirtiliyor.

Emlakçı Muhammet Aşık, genel olarak kiralık daire sıkıntısı yaşadıklarını söyleyerek, "Öğrenciler uzun bir dönem online eğitim almak durumunda kaldı. Bu sebeple evden çıkamadıkları için ve belirsizliğin devam etmesinden dolayı kimse yer değişikliği yapmadı. Bu sebepten dolayı kiralık evler yok denecek kadar az. Yeni atananlar ve üniversiteyi kazanan öğrenciler kiralık ev bulamıyor. Öğrenciler için bizde sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ULAŞIMI RAHAT YERLER TERCİH EDİLİYOR"

Öğrencilerin genelde metrobüs, metro gibi ulaşımı kolay ve okullarına yakın lokasyonları tercih ettiklerini belirten Aşık, "Şu dönemde artık ulaşım ve okula yakın yerlerde yer bulamadıkları için çeşitli bölgelerden ev tutabiliyorlar. Öğrenciler dolu dairelere 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında bir fiyatla oturuyorlar. Boş dairelere ise bin 500 lira ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla ev tutabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Yüz yüze eğitimin olmaması kiralık daireleri etkilediğini söyleyen Aşık, "Eğer online eğitim olursa, kiralık evler bulunamayabilir. Çünkü insanlar bulunduğu konumu değiştirmek istemeyecektir" dedi.

"KİRALIK DAİREDE SIKINTI YAŞIYORUZ, SATILIK DAİREDE PROBLEM YOK"

Bahçelievler Yenibosna'da yeteri kadar inşaat alanının olmadığını belirten Aşık, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binalara yine orada mevcut ev sahiplerinin oturduğunu söyledi. Aşık, "Kentsel dönüşüme giren binalardan çıkanlar da bu sefer kiralık dairelere yöneliyor ancak onlarda bulamıyor. Bu sene kiralık daire konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz ancak satılık daire konusunda bir problemimiz bulunmuyor" açıklamalarında bulundu.

Aşık, "Biz emlakçılar olarak daha fazla kurumsallık istiyoruz. Satış yetkileriyle ilgili tüm evraklarımız bulunuyor ancak evini satmak isteyen ev sahipleri veya bu işi yapmakta olan yeterli yetkiye sahip olmayan insanların yetki belgeli olmalarını istiyoruz" dedi.

Emlakçı Hakan Özkanca ise, "Bölgemizde inşaat alanının olmaması kiralık fiyatlarını etkiliyor. Bir diğer sebep ise kısıtlamaların kalkmasıyla düğünlerin hem hafta sonu hem de hafta içi olmasıdır. Satılık daireleri arayıp kiralık daireye verebilir misiniz diye arayanlar bile oluyor" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş/İHA)

Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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