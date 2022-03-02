Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam ediyor - Haberler

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Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin, üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti 3 ayrı noktada devam ediyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin, üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti 3 ayrı noktada devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için "Gel beraber olsun" sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yoğun ilgiyle sürüyor. Hafta içi her gün 2 Eylül Gençlik Merkezi, Zişan Kızılcıklı Belde Evi ve Tepebaşı Belediyesi yemekhanesinde öğrencilere akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, öğrencilere akşam 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ve HES kodu ibraz ederek 3 noktada hizmete sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, daha fazla öğrenciye yemek desteği sağlanabilmesi adına hizmet ağının genişletildiğini kaydetti. Tepebaşı Belediyesi Yemekhanesi, Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nda, Zişan Kızılcıklı Belde Evi Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi No: 34/A adresinde, 2 Eylül Gençlik Merkezi ise Sütlüce Mahallesi, İstiklal Caddesi Numara 148 adresinde yer alıyor.

Öğrenciler de ücretsiz yemek hizmetinden çok memnun olduklarını dile getirerek, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam ediyor

Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam ediyor

Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam ediyor

Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam ediyor

Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam ediyor

Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yemek Tarifi, Üniversite, Tepebaşı, Eylül, Yerel, Haberler

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