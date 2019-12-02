Üniversitelilere endüstrideki gelişmeler anlatıldı

02.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:00

Küçükoğlu Holding iştiraklerinden Toksan Otomotiv A.Ş'nin Genel Müdürü Erol Sarıkaya, Yeditepe Üniversitesi Bilişim Kulübü Öğrencileri tarafından düzenlenen Infomatic Talks (Bilişim Konuşmaları) etkinliğinde, üniversitenin Ticari Bilimler Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerine hitap etti.