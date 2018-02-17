Üniversitelilere "5 Yıldızlı" Yurt Geliyor

"Üniversite kenti" İzmir'de üniversite öğrencilerine yönelik farklı hizmetler üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Erzene Mahallesi'nde otobüs deposu olarak kullanılan 38 bin metrekarelik alanda üniversite öğrencileri için bir yurt projesi hazırladı. Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesine çok yakın bir alanda, Katip Çelebi Üniversitesi'ne de yarım saat uzaklıkta olan öğrenci yurdunun 800 kişi kapasiteli olacağı bildirildi. 1, 3 ve 4 kişilik kurulacak odaların yer aldığı şekilde projelendirilen öğrenci yurdunda her öğrencinin özel alanları, ışık ve gürültü gibi faktörler göz önünde bulundurularak tasarlandı.

GÜNEŞ PANELİNDEN AYDINLATMA

Evka 3'te yakın zamanda hayata geçirilecek yurt projesinin çatısında fotovoltaik güneş panelleri konumlandırılarak alanın aydınlatılması için elektrik enerjisi üretilecek. Öğrencilerin sosyalleşmesine olanak sağlayacak ve aynı zamanda sportif faaliyetlerine de yanıt verecek yeşil alanlar, bisiklet yolları ve park alanları yaratılacak. Engelli öğrencilerin kullanımına da uygun olarak tasarlanan yurtta 1 kişilik odalar 28 metrekare, 3 kişilik odalar 58 metrekare ve 4 kişilik olarak 67 metrekare büyüklüğünde olacak. Yurtta ayrıca yemekhane, kafeterya, ortak çalışma o daları, çamaşır ve ütü odası ve fitnees salonu ile otopark da bulunacak.