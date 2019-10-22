Üniversitelilerden "teknolojisiz doğa gezisi"

22.10.2019 11:30

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri "teknolojisiz doğa gezisi" gerçekleştirdi.

Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri yenilik ve yaratıcılık dersi kapsamında ilçedeki Şahin Tepesi'ne çıktı.

Evde Hasta Bakımı Programı öğretim görevlileri Selma Arslantaş ve Kamile Öner eşliğinde yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş yapan öğrenciler, etkinlik süresince herhangi bir teknoloji aletiyle de meşgul olmadı.

Arslantaş, yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının bağımlı hale gelinen teknolojiden uzaklaşmak olduğunu söyledi.

Teknolojinin uzun süre kullanımının sağlık sorunlarına da neden olduğunu belirten Arslantaş, teknolojiden uzaklaşarak yürüyüş yapmanın sağlık için önemine işaret etti.

Kaynak: AA