Üniversitelilerden Mehmetçiğe Koreografili Destek

Suriye sınırındaki Kilis'te üniversite öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla ay-yıldızlı figür ve Afrin yazılı koreografi hazırladı.

Kentteki 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan yaklaşık 500 kız öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla yurt bahçesinde bir araya geldi.

Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan koreografide, ay yıldızlı figür ve Afrin yazısı oluşturuldu, Türk bayrağı açıldı.

Sık sık "KYK, Mehmetçik el ele" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" gibi slogan atan öğrenciler, ellerindeki zeytin dalı ve Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okuyarak Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

Öğrencilerden Kahramanmaraşlı Senem Kandilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe yanlarında olduklarını bildirmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Vatan ve millet için canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirten Kandilli, "Gerekirse biz de silah alır gider onlara yardımcı oluruz. Onların yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Milletimiz askerimizin arkasında, bizim için orada belki de birçok cefa çekiyorlar. Kadın erkek ayrım etmeden hepimizin orada olacağını bilmelerini istiyoruz." dedi.

Nene Hatunlar gibi biz de hazırız

Gülşen Çınar da orada şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, "Kilis'te olduğumuz için sınırımızdaki olayları çok daha net görüyorduk. Orada askerlerimiz yılmadı, savaştılar, bizler de seve seve vatan için canımızı vereceğimize söz veriyoruz. Kadın erkek demeden bu mücadelede ve davada sonuna kadar varız. Nene Hatunlarımız nasıl ki silahlarını sırtlanıp cepheye gittilerse biz de savaşmaya hazırız. Seve seve bayrağımız için can veririz."

Güler Sarıkaya da harekatta görev alan Mehmetçiğe başarılar dileyerek, her gün dualarla askerlere destek olduklarına değindi.

Kilis KYK Müdürü Cengiz Korkmaz ise harekatın başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Harekata katılan güvenlik güçlerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Korkmaz, "Aslında hiçbir şey söylemeye gerek yok. Nene hatunlarımız burada gönüllü olarak bu organizasyonu yaptılar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şifa diliyorum. Ordumuzu Allah muzaffer eylesin." şeklinde konuştu.