Üniversitelilerden ilkokul öğrencilerine ziyaret BİTLİS'te, Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversiteliler, Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret edip, miniklerle vakit geçirdi.

BİTLİS'te, Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversiteliler, Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret edip, miniklerle vakit geçirdi.

Üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha önce hazırladıkları hediyelerle ilçedeki Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Minik öğrencilerle vakit geçirip, yakından ilgilenen üniversiteliler, oyun da oynadı. Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, öğrencilerin iletişimlerini artırmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "KYK Adilcevaz Yurt Müdürlüğü olarak yurdumuzda kalan öğrencilerimizle birlikte ilçemiz Atatürk İlkokulu'nu kardeş okul olarak ziyaret ettik. Öğrencilerimizin farkındalığını artırmak, sosyal hayattaki ve kendi aralarındaki iletişimlerini artırmak için zaman zaman böylesine güzel faaliyetler yapıyoruz. Bu faaliyetlerin, gittiğimiz okulun öğrencilerinin üzerinde olumlu tesirler bıraktığına inanıyoruz. Buradaki maksadımız yurdumuzdaki öğrencilerimizi küçük kardeşleriyle buluşturmak, eski günlerini anımsatmak ve küçük kardeşlerine unutulmayacağı anılar yaşatmaya çalışmaktayız. Aynı zamanda gerçekleştirmiş olduğumuz bu ziyaretlerimiz kapsamında çocuklarımızın geleceğe dair üniversite hayallerini gerçekleştirerek onların geleceğe dair etkileşimlerini sağlıyoruz" dedi.

Okul Müdürü Şevket Beşkardeş ise ziyaretten mutlu olduklarını belirterek, Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü çalışanlarına ve öğrencilerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA