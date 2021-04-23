Üniversitelilerden çocuklara, koronavirüse karşı eğlenceli "sosyal mesafe" eğitimi
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Üniversitelilerden çocuklara, koronavirüse karşı eğlenceli "sosyal mesafe" eğitimi

Üniversitelilerden çocuklara, koronavirüse karşı eğlenceli 'sosyal mesafe' eğitimi
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Gazi Üniversitesi Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu Uçak Teknoloji Programı öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi eğlenceli tekniklerle korumaları için çocuklara "ölçme" eğitimi verdi.

Gazi Üniversitesi Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu Uçak Teknoloji Programı öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi eğlenceli tekniklerle korumaları için çocuklara "ölçme" eğitimi verdi.

Gazi Üniversitesi Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Battal Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteli gençlerin, çocukların koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyabilmeleri için ölçme tekniklerini oyunla birleştiren "Sosyal Mesafeyi Ölçme ve Koruma" isimli sosyal sorumluluk projesi geliştirdiklerini ifade etti.

Projede, üniversite öğrencilerinin uzunluk ölçer kullanarak sosyal mesafeyi eğlenceli bir oyunla çocuklara aktaran etkinlikler düzenlediklerini belirten Doğan, projeye Uçak Teknoloji Programı'nda uzaktan eğitim alan 15 ilden 55 öğrencinin katıldığını anlattı.

Öğrencilerin şehir merkezi ve köylerde en az dört ilkokul öğrencisine sosyal mesafe koruma eğitimi verdiğini bildiren Doğan, "250 ilkokul çağındaki çocuğa sosyal mesafe öğretildi. Öğrencilerimiz, köy ve şehirdeki okullar, sokaklar, spor salonu, müzik kursu ve oyun parkları gibi çok değişik ortamlardaki çocuklara ulaşarak, sosyal mesafeyi koruma eğitimlerini başarıyla tamamladı." bilgisini verdi.

"Mesafeyi sürekli kontrol edecekleri metot eğitimi"

Doç. Dr. Doğan, üniversiteli gençlerin çocukların sosyal mesafeyi nasıl ölçeceklerini göstermeleri için çok çeşitli yöntemler geliştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlköğretim çağındaki öğrencilere, öğretmen masası, kapı gibi somut eşyanın boyutlarını hayal ederek 1,5 metre sosyal mesafeyi koruyabilmelerine yönelik oyunlar ve metotlar geliştirdi. Öğrencilere genellikle bulundukları ortamlara uygun sosyal mesafe dersleri verildi. Örneğin spor salonunda eğitim alan çocuklara bacaklarını açma aralığı, müzik kursundaki çocuklara müzik aleti boyutlarına göre sosyal mesafeyi hayal etmeleri gösterildi. Daha sonra çocuklara bu mesafeyi sürekli kontrol edecekleri bir metot eğitimi verildi. Örneğin saklambaç oyunu oynatılarak mesafe koruma ve parktaki oyun aletleri arasındaki boşluklardan nasıl yararlanacakları aktarıldı."

Battal Doğan, proje sonunda görüştükleri ailelerin, çocuklarının eğlenerek sosyal mesafe konusunda önemli bilgiler edindiklerini söylediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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