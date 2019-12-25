Üniversitelilerden belediye desteğiyle 'Patilerimiz Üşümesin' projesi

25.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:05

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in sosyal belediyecilik kapsamında desteklediği, SDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin 'Patilerimiz Üşümesin' ismini verdikleri sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.



Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen proje kapsamında SDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Isparta Belediyesince temin edilen malzemelerle köpek kulübelerini boyadı, içlerine üşümemeleri için polar battaniyeler koydu. Öğrenciler ayrıca yavru köpeklere papyon ve tasma takarken, onları biberonlarla besleyerek farkındalık oluşturdu.



Farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları 'Patilerimiz Üşümesin' isimli sosyal sorumluluk projesi hakkında konuşan SDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Kubilay Çiçek, hayvanların üşümemesi ve duyarlılığın artırılması amacıyla böyle bir proje hazırladıklarını söyledi. Çiçek, "Belediyemizin de yardımlarıyla elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraştık, amacımıza da ulaştık. İlerleyen günlerde çok daha iyisini yapmak için çalışacağız" dedi.



SDÜ öğrencilerinin sokak hayvanlarına yönelik bir çalışma yapmak istediklerini dile getiren Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, "Bu talebi memnuniyetle karşıladık ve kış dolayısıyla bir farkındalık oluşturalım dedik. Hayvanlar kar yağışlarıyla birlikte yemek bulma konusunda zorluk çekecekti. Belediyemiz ve öğrencilerimiz olarak farkındalık adına kullanılmayan battaniyeleri yuvalara yerleştirdik. Annelerini farklı nedenlerle kaybetmiş yavru köpeklerimizi biberonlarla besleme yaptık. Güzel bir etkinlik oldu, farkındalık oluşturuldu. Şükrü Başdeğirmen Başkanımızın vermiş olduğu destekle de buradaki köpek yuvalarını yaptık, arkadaşlarımız bu kulübeleri boyadılar. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA