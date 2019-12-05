Üniversitelilerden 67 Burda AVM'de farkındalık etkinliği
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Üniversitelilerden 67 Burda AVM'de farkındalık etkinliği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri tarafından 67 Burda AVM'de Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

05.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:12
Üniversitelilerden 67 Burda AVM'de farkındalık etkinliği

öğrencileri tarafından 67 Burda AVM'de Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.


BEÜ İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Engelli değilim farklıyım. Farklıyım ama buradayım' sloganıyla Esas 67 Burda AVM'denin 2. katında fotoğraf sergisi düzenledi.


Engellerini aşmış bireylerin başarılarına dikkat çektiler. Yoğun ilgi gören fotoğraf sergisinin amacının asıl engelin kalpte olduğuna vurgu yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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