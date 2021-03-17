Üniversiteliler sahipsizlerin, sahibi oldular
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Üniversiteliler sahipsizlerin, sahibi oldular

17.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:31

Üniversiteliler sahipsizlerin, sahibi oldular Hatay'da bir grup öğrenci, belediyeler tarafından sokak hayvanları için konulan mama ve su kaplarını bilinçsiz kullanan, çöp atıp kirleten vatandaşlara örnek olmak için besleme noktalarını temizleyerek içlerine su ve mama koydu Hatay'da...

Üniversiteliler sahipsizlerin, sahibi oldular

Hatay'da bir grup öğrenci, belediyeler tarafından sokak hayvanları için konulan mama ve su kaplarını bilinçsiz kullanan, çöp atıp kirleten vatandaşlara örnek olmak için besleme noktalarını temizleyerek içlerine su ve mama koydu

HATAY - Hatay'da üniversitede okuyan bir grup öğrenci, belediyeler tarafından sokak hayvanları için konulan mama ve su kaplarını bilinçsiz kullanan, çöp atıp kirleten vatandaşlara örnek olmak için besleme noktalarını temizleyerek, içlerine su ve mama koydu.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir grup üniversite öğrencisi, "Sahipsizlerin, sahibi olun" projesi kapsamında sokak hayvanları için parklara konulan mama ve su kaplarını temizleyerek, vatandaşları bilinçli olmaya çağırdı.

Üniversite öğrencisi Furkan Mığırdağı, "Vatandaşlarımız mama ve su kaplarını kirli kullanıyor. Onları temizlemek yerine hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Biz de böyle bir sosyal çalışma yapmak istedik. Mama ve sularını değiştirdik, kapları temizledik. Hayvanlar hepimizin dostudur ancak insanlarımız bunun farkında değil" dedi.

Bu projenin insanları teşvik etmek için olduğunu belirten öğrencilerden Seyit Alıç ise, "Biz üniversite öğrencileri olarak, insanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek ve onların da en azından evlerinin önüne mama ve su koymaları için teşvik etmek istiyoruz. Sadece bizim değil, bütün insanların bunu yapmaları gerekli" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinden Muhammed Ali Doğru'da, "Sokak hayvanları, sahipsiz hayvanlardır. Siz de duyarlılık göstererek, sokak hayvanlarının sahibi olabilirsiniz. Tüm Türkiye'nin bu duyarlılığı göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Mama ve su kaplarını temizledikten sonra bazı sokak köpeklerini elleriyle besleyen öğrenciler, kamera karşısına geçerek herkesi bu tür projeleri hayata geçirmeye davet etti.

Üniversiteliler sahipsizlerin, sahibi oldular
Üniversiteliler sahipsizlerin, sahibi oldular
Üniversiteliler sahipsizlerin, sahibi oldular
Üniversiteliler sahipsizlerin, sahibi oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİT

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