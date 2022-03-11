Üniversiteliler Patili dostlarımız için harekete geçti

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hayvanseverler Topluluğu tarafından, Merkez, Mercidabık ve Karataş kampüslerinde stantlar açıldı.

"Sıcak bir yuva bir kap mutluluk için gönüllüyüz" sloganıyla açılan stantlarda, topluluk üyeleri tarafından, yapılması planlanan etkinlikler hakkında bilgiler verildi. Kampüslerde gönüllü olmak isteyen öğrencilerin üyelikleri gerçekleştirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel