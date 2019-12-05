Üniversiteliler, minik yürekleri sevindirdi

05.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:31

MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarında eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Üniversite öğrencileri palyaço olup, minik yürekleri hem eğlendirdi, hem de kırtasiye malzemesi hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Kentte birçok faaliyete imza atan Muş Kültürü Derneği, MŞÜ öğrencilerinden oluşan gönüllü grup ile birlikte, 'Minik Yürekleri Sevindir' projesi kapsamında köy okullarını ziyaret ederek, öğrencileri sevindiriyor. En son merkeze 40 kilometre mesafedeki Karameşe İlkokulu'nu ziyaret eden grup, burada palyaço kıyafeti giyip öğrencileri hem eğlendirdi, hem yüzlerini boyadı, hem de onlara hikaye kitabı ve kalem seti dağıttı. Mutluluğu gözlerinden okunan öğrenciler, doyasıya eğlenceli bir gün geçirdi. Grupla birlikte okula gelen Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de okul girişine şirinler karakterlerinin yer aldığı bir figür çizdi.

Projenin ana temasının çocukları sevindirmek olduğunu bildiren Muş Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak, "Özellikle merkeze ve ilçelerimize bağlı köy ilkokullarını seçtik. Üniversite öğrencilerimizden oluşan gönüllü müteşebbisimizle birlikte ve onların desteği ile bu tür etkinlikleri geçekleştiriyoruz. Bugün Karameşe köy okulumuza geldik, çocuklarımızla buluştuk. Onlara gelirken kırtasiye malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler getirdik. Palyaço ekibimizle oyunlar oynadılar. Proje kapsamında bugüne kadar 5 okul var. Biz ekip olarak projeyi uygularken, hiçbir hava şartını gözetmedik. Kış ayındayız, buna rağmen öğrencilerimize her koşullarda ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.Çocukların gözlerinde gördüğü ışıktan mutluluk duyduğunu aktaran üniversiteli Seçil Özkan ise "Bu çocukların gözlerindeki ışığı görünce çok mutlu oldum. Onların yüzlerini boyayıp, hediyeler dağıttık. Onların kalplerinin sıcaklığını hissettim. Onlar için ilk kez palyaço kıyafeti giyerek etkinlik yaptım. Çocuklarımız ilk defe palyaço ile buluştu. Benim için çok güzel bir duygu oldu. Hava çok soğuktu normalde buraya gelene kadar, çok uzun yol kat ettik ama çocuklardaki bu sevgiyi, sıcaklığı alınca inanılmaz bir güzellik yaşadık" diye konuştu.

Karameşe İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrencilerden Esra Sönmez de ağabey ve ablalarının kendilerine silgi, açacak, kalem, boya dağıtarak, oyun oynadıklarını söyledi. İlk defa palyaço gördüğünü anlatan Sönmez, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA