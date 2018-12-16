Üniversiteliler Köy Okullarına "Neşe" Götürüyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, köy okullarını ziyaret ederek tiyatro oyunu sahneliyor, çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp giysi yardımında bulunuyor.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, belirli bir program dahilinde köy okullarına gidip buradaki çocuklarla futbol, voleybol, ip atlama, yakan top gibi oyunlar oynuyor.

Köy okulundaki öğrencileri tiyatro ile tanıştıran topluluk üyeleri, gölge oyunları ile onlara unutulmaz bir gün yaşatıyor.

Topluluk üyeleri, ihtiyacı bulunan öğrencilere giyecek yardımı da yapıyor.

Son olarak Şenpazar ilçesine bağlı Edeler Köyü İlkokulu/Ortaokulu'nu ziyaret eden 41 kişilik öğrenci topluluğu, dolu dolu geçen günün ardından öğrencilerin hayatlarında ilk defa tiyatro ve gölge oyunu izlemesini sağladı.

Topluluk Başkanı Burak Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okulu etkinliğini uzun zamandır yaptıklarını söyledi.

Köy okullarında olamayan çeşitli etkinlikleri çocuklara götürdüklerini belirten Kılıç, "Çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenliyorduk. Çocuklarla futbol oynarken ayakkabılarının yırtık olduğunu gördük. Bunun üzerine yeni bir proje daha yapmaya karar verdik. Bu ziyaretimizde ihtiyaç sahibi çocuklara bot, atkı ve bere dağıttık." dedi.

- Kütüphaneyi boyayıp kitap da koydular

Çocukların oyun oynaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Okulun kütüphanesini boyadık, kitap da hediye ettik. Tiyatronun yanı sıra Hacivat Karagöz gibi gölge oyunu ile öğrencileri buluşturduk." diye konuştu.

Topluluğun başkan yardımcısı Yunus Emre Erden de etkinlikler kapsamında çocukların yüzlerini boyadıklarını anlatarak, "Palyaçolar ile oyunlar oynatıldıktan sonra çocukların yüzü boyandı. Çocukları mutlu etmek için buraya geldik. Ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar çok mutlu oluruz." ifadesini kullandı.

Topluluk üyesi Oğuzhan Civan da çocuklara çeşitli hediyeler getirdiklerine işaret ederek, "Çocukların tamamı Hacivat'ı, Karagöz'ü, tiyatroyu hayatlarında ilk defa görmüş. Onlar çok beğendiler, çok güzel geri dönüşler aldık." dedi.

Okulun İngilizce öğretmeni Büşra Şahiner ise çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğuna dikkati çekerek, "Çocukların böyle şeylere ihtiyacı var. Eğitim sadece, 'Tahtaya bunu yazıyorum. Deftere şunu geçirin.' demek değildir. Eğitimde böyle şeylere de çok ihtiyacımız var. Çocuklarımıza hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir gün yaşattıkları ve yardımları için üniversiteli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.