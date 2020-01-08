Üniversiteliler 'Hocalara geldi'

08.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:24

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi ile birlikte hazırladığı "Büyükşehir'le Üniversiteye" programı, yaklaşık 2 bin öğrencinin iştirakiyle başladı. Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tek gayelerinin gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu söyledi.



BUSMEK bünyesinde düzenlediği üniversite hazırlık kursları, sınav sonrası oluşturulan tercih danışma merkezleriyle üniversiteye hazırlanan gençlere her türlü imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, farklı bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Büyükşehirle Üniversiteye" adlı program, Merinos AKKM'de başladı. Programa gençler ilgi gösterirken, 2 bine yakın iştirakin olduğu programı bazı öğrenciler ayakta takip etmek zorunda kaldı. Sunuculuğunu Nagehan Kayahan'ın yaptığı programın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.



Dünyanın sonu değil



Program öncesinde salonu dolduran üniversite adaylarına seslenen Başkan Aktaş, YKS yolunda bütün öğrencilere başarılar diledi. Kendisinin de aynı sıralardan geçtiğini ve üniversite adalarının neler hissettiğini çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Aktaş, bu hisleri bildiği için de ekip arkadaşlarıyla birlikte sürekli gençlere yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Üniversite sınavının dünyanın sonu olmadığının altını çizen Başkan Aktaş, "İstediği bölümü kazanamadığı için veya yanlış tercih yaptığı için üniversite okuyup çok mutsuz olanlar da var. Bunun yanında üniversite okumasa da çok başarılı, kendini geliştirmiş insanlar da var. Şu bir gerçek hepimiz kesinlikle üniversite okumalıyız. Sizler de bunun için buradasınız. İlkokul, ortaokul ve lise ile 12 yıllık bir emek ve gayret takdir ederseniz ki birkaç saatlik sınavlarda ortaya çıkıyor. İşte bu sürece giden yolun önemli tüyoları var. Bu etkinlikte hocalarımız bu tüyoları sizlerle paylaşacak" dedi.



Büyükşehir olarak, bu sürece gençleri en iyi şekilde hazırlamak için büyük bir çaba harcadıklarının altını çizen Başkan Aktaş, "200 civarında üniversite, binlerce bölüm, herkesin kabiliyeti olduğu konulara göre fakülteler var. Okulun, bölümün ne olduğu çok önemli değil. Önemli olan isteyerek ve severek yapmak. Biz Kitap Her Kapılı Açar derken de Görükle Gençlik Merkezi'ni açarken de yeni kütüphaneler kazandırırken de bir şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Osmanlı'nın ilk başkenti, Türkiye'nin en önemli ticari aktivitesine sahip olan Bursa'mızda gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlayabilir miyiz?. Büyük düşünün, kendinizi iyi yetiştirin. Kendinizi iyi yetiştirmek de fedakarlıkla oluyor. Hiçbir başarı tesadüf değil. Benim üniversiteden sonra yüksek lisans yapma hayalim vardı. 40 yaşından sonra hem de ALES'e girerek, devlet üniversitesinde yüksek lisans yaptım. Çünkü bu içimde uhde idi. Sizler de yeter ki hayata kendinizi iyi hazırlayın. Bizler şehir yöneticileri olarak elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Sizlerin başarılarıyla gururlanmak bana şeref ve onur verecektir" diye konuştu.



Programda Hocalara Geldik ekibinden Muhammed Tosun 'YKS Rehberliği', Onur Soğuk 'YKS Türkçe ve Edebiyatta Başarının Sırları' ve Vural Aksankur ise 'YKS Matematikte Başarının Sırları' konulu sunum yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA