Üniversiteliler, hazırladıkları videoyla yaşıtlarına "Evde kal" mesajı veriyor
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Bornova, İzmir, Güncel

Üniversiteliler, hazırladıkları videoyla yaşıtlarına "Evde kal" mesajı veriyor

İzmir'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı Bornova Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, hazırlayıp sosyal medyada paylaştıkları videoyla yaşıtlarına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Evde kal" çağrısı yaptı.

02.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:14
Üniversiteliler, hazırladıkları videoyla yaşıtlarına

İzmir'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı Bornova Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, hazırlayıp sosyal medyada paylaştıkları videoyla yaşıtlarına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Evde kal" çağrısı yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından bazı öğrenciler ailelerinin yanına giderken, bazıları da yurtlarda kalmaya devam ediyor.

Bornova ilçesinde kaldıkları yurttan tedbirler nedeniyle memleketlerine giden 20 üniversiteli ile yurtta barınan yabancı uyruklu öğrenciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsün yayılmaması için gençlerin evde kalması yönündeki çağrısının ardından harekete geçti.

Öğrenciler, yaşıtlarını bilgilendirip, evlerinden çıkmamaları konusunda uyarmak için cep telefonları aracılığıyla video hazırlamaya karar verdi.

Yaklaşık 1,5 dakika süren videoda öğrenciler, "Ben evdeyim genç kardeşim, sen de evde kal. Tek tek ama birlikte." sözleriyle yaşıtlarına seslendi.

Öğrencilerin hazırladığı video, sosyal medyayı kullanan gençlerden ilgi gördü.

"Bu salgınla bireysel değil toplumsal olarak mücadele etmeliyiz"

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü doktora öğrencisi 29 yaşındaki İbrahim Aköz, AA muhabirine, salgınla bireysel değil toplumsal olarak mücadele etmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Hastalık gençleri çok etkilemese de onların, bunu evlerindeki ya da ziyaretine gittikleri aile büyüklerine bulaştırma riski olduğunu anlatan Aköz, şöyle konuştu:

"Özellikle Sağlık Bakanımız Koca, her toplantısında ve sosyal medyadaki paylaşımlarında biz gençlerin koronavirüse karşı daha duyarlı olup, evlerimizden bu süreçte çıkmamamızı istiyor. Biz de Bakanımıza destek verip, farkındalık oluşturmak için böyle bir video hazırladık. Amacımız salgın geçinceye kadar gençlerimizin evlerinde zaman geçirmelerini sağlamak, bu sayede virüsün bulaşma riskini en aza indirmek."

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Okan Alaylı ise memlekette ailelerinin yanında olmalarına rağmen, fedakar sağlık çalışanlarına salgınla mücadelede destek vermek için videoyu çektiklerini belirtti.

Sosyal medyada çok güzel dönüşler aldıklarını ifade eden Alaylı, "Arkadaşlarımızın birçoğu, bize evlerinde otururken, aileleriyle zaman geçirirken çektikleri fotoğrafları göndermeye başladı. İnanıyoruz ki bu zor günler geçecek. Türk gençleri olarak yine bir araya gelip, ülkemiz için beraber fikirler üretmeye başlayacağız." dedi.

Yabancı öğrenciler de teşekkür etti

Yurtta kalmaya devam eden Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Gineli Francis Dore ve İşletme Bölümü öğrencisi Somalili Kayre Hüssein de kendilerine sahip çıktığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

Yurt Müdürü Murat Sarıer ise öğrencilerin gösterdiği duyarlığının kendisini duygulandırdığını belirtti.

Koronovirüs vakasının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana yurtlarında bazı tedbirler aldıklarını dile getiren Sarıer, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bu konuda günlerce bilimsel yayınları takip edip araştırma yaptı. Akşamları bilgilendirme toplantıları yaptık. Onların bu hassasiyeti, okulları tatil olunca memleketlerinde de sürdü. Videoyu hazırlamak istediklerini söylediklerinde ben de destek verdim. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Onlara çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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