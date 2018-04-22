Üniversiteliler Engelli Çocukları Ata Bindirdi

Bursa'da üniversite öğrencileri tarafından ata bindirilen engelli öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Engelli öğrencilerle kardeşleri gibi ilgilenen üniversite öğrencileri çocuklara neşeli bir zaman geçirtti.

Uludağ Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu 'Engelsiz Yarınlara Dört Nala' projesi kapsamında Uludağ Üniversitesinde engelli çocuklarla bir araya gelerek onları ata bindirdi. Engelli çocuklarla tek tek ilgilenen öğrenciler onlarla dans edip keyifli bir vakit geçirmesini sağladı. Ata binip abla ve abileriyle oynayan çocukların mutluğu yüzlerinden okundu. Etkinlikle ilgili bilgi veren Uludağ Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu Başkanı Furkan Yazıcı, "Bizim 10 yıldır gerçekleştirdiğimiz "Engelsiz Yarınlara Dört Nala" projemiz var. Biz Uludağ Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu olarak bu projeyi düzenliyoruz. Bizim topluluğumuzda 200 üyemiz var biz engelli çocuklarımıza yönelik etkinlikler yapıyoruz. Engelli çocuklarımıza at bindiriyoruz. Burada amacımız çocukları hastane ortamından çıkartarak onlara güzel vakit geçirmesini sağlamak. Ata binen engelli çocuklarda gözle görülür iyileşmeler oluyot.Buraya gelen çocuklar çok heyecanlı oluyorlar. Burada at binen çocukların yürümelerinde iyileşmeler olduğunu aileler bize söylüyor" dedi.

Ata binen çocuklar ise "Çok keyifli bir gün geçirdik ata binmek bizi çok mutlu etti. Bize ilgi ve alaka gösteren abi ve ablalarımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu - BURSA