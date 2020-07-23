Üniversiteliler, eğitime verilen arayı tarım ve hayvancılıkla değerlendirdi
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Üniversiteliler, eğitime verilen arayı tarım ve hayvancılıkla değerlendirdi

ŞIRNAKLI 2 üniversite öğrencisi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesiyle, tarım ve hayvancılığa yöneldi.

Üniversiteliler, eğitime verilen arayı tarım ve hayvancılıkla değerlendirdi
23.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:30

ŞIRNAKLI 2 üniversite öğrencisi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesiyle, tarım ve hayvancılığa yöneldi. Birbiriyle kuzen olan öğrenciler, kurdukları çiftlikte sebze yetiştiriciliğinin yanı sıra hindi besliyor.

Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitime geçilince uğraşsız kalan Elazığ Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Abdurrazzak Artuç (24), iş yapmak umuduyla memleketi Şırnak'taki Balveren Beldesi'ne geldi. Yaklaşık 1 ay boyunca araştırma yapan Artuç, hem okuluna devam etmek hem de maddi kazanç sağlamak için girişimde bulundu. Koronavirüs sürecinde tüm iş yerlerinin faaliyetlerini durdurduğunu öğrenen Artuç, zor süreçlerde en iyi işin üretim olduğuna karar verdi. Bu fikrini kuzeni Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü'nden mezun olan Sabri Artuç'a (28) paylaşan Artuç, harekete geçti. Kuzenler, Balveren'de amcalarından ücretsiz aldıkları arazide tarım ve hayvancılık yapmaya karar verdi. İki kuzen, Besta bölgesindeki tarlada gecesini gündüzüne katarak üretime başladı.

'PANDEMİ SÜRECİNDE ÜRETİMİN ÖNEMİNİ ANLADIK'Pandemi nedeniyle okullarda uzaktan eğitim sistemine geçilince, boş kalmamak amacıyla uğraşta bulunmak için girişime bulunduğunu anlatan Abdulrezzak Artuç, "Köyde herhangi bir iş yok. Bizim bölgemizde de tarım ve hayvancılıktan başka yapılacak bir iş yok. Biz de bu süreçte organik tarım ve hayvancılık işine girdik. Kendimize ait toprağımız yok. Amcamızdan 7 dönümlük arazi aldık. İlk önce 500 tane yavru hindi aldık. Maddi imkanlardan dolayı basit yöntemlerle bir çiftlik kurduk. Daha sonra arazide sebzelerimizi ekmeye başladık. Pandemi sürecinde üretimin önemini anladık. En büyük ihtiyaç üretimdir. Üretim içerisinde de en önemli yeri gıda kaplamaktadır. Bizde bu yüzden insanların ihtiyacı olan gıda sektörüne girdik. Organik tarım misyonu ile hareket ettik. Büyük zorluklar çektik bu duruma gelene kadar ama büyük bir azim ile işimize devam ediyoruz" dedi.'BU İŞİ YAPTIĞIMIZI GÖRENLER TEBRİK EDİYOR'Daha önce çeşitli iş alanında çalıştığını anlatan Sabri Artuç ise, "Bu işe girmeden önce çeşitli işlerde çalıştım. İnşaatlarda, tersanede çalıştım. Bir türlü tutunamadım. Bana göre değildi o işler. Kuzenim yanıma geldi böyle bir iş için fikri olduğunu söyledi. Tarım ve hayvancılıktan söz etti. Ben de bu fikri beğendim ve beraber bu işe girdik. Bu işi yaptığımızı görenler tebrik ediyor. Çok mutlu oluyoruz. İnşallah gençlerimize örnek oluruz. Tarım ve hayvancılık günümüzde ihtiyaç duyulan bir iş. İşimizden ve üretimimizden memnunuz. Biraz destek alabilirsek daha güzel işler yapabiliriz. İnşallah ileride daha güzel şeyler yapacağız. Gençler isterlerse her şeyi yapabilirler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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