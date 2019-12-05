Üniversiteliler eğitim robotuyla öğrencilere "kodlama" öğretecek

05.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:26

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, yurt dışından getirilen "eğitim robotu" ile ortaokul ve lise öğrencilerine kodlama ve robotik kodlama dersleri verecek.

Bir firma tarafından üniversiteye kazandırılan ve eğitim robotu olarak bilinen platform üzerinde öğrenciler, algoritmalar yazarak ve yazılımlar geliştirerek cisim takibi, görüntü işleme, belirtilmiş işaretleyicilerin otonom izlenmesi ve isteğe göre ateş edilmesi, otonom insan takibi, işaretleyiciler üzerinde yazan sayıların sırasıyla robot tarafından tanımlanıp ateş edilmesi gibi eğitimleri gerçekleştirebilecek.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından robotlar ve akıllı sistemler konusunda uzmanlaşması istenen kurumlardan biri olduğunu, bu nedenle altyapılarını güçlü hale getirdiklerini söyledi.

Sektördeki gerçek ortamı üniversiteye taşımaya gayret ettiklerini belirten Karademir, şöyle devam etti:

"Dünyada ilk defa eğitim amaçlı uygulama gerçekleştirilen robotu, laboratuvarımıza katmak ve öğrencilerimize sunmak zorunluluğunu hissettik. Buna biraz sosyal sorumluluk projesi, biraz da bilimsel sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Bu robotla çocuklarımız kodlama eğitimini kendileri yapacaklar, kendi rotalarına ve senaryolarına göre onları dizayn edecekler. Bu birazcık severek öğrenme mottosunda olan bir çalışma. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri son derece hızlı olarak gelişiyor. Biz bunun gerisinde kalamayız. Bence değişimi yönetmemiz gerekiyor. Bütün eğitim verdiğimiz alanlarda bize gelme potansiyeli olan genç kardeşlerimizin eğitimlerine ve projelerine destek sunuyoruz. Bu gençlere aktardığımız bir enerji ve ruh ileride ülkemizin gelişimine katkı sunacak enerjiye dönüşebilir."

Karademir, BTÜ'nün en önemli vizyon projesinin "Uzun Dönem Sektörel Proje Tabanlı Eğitim Programı" olduğunu aktardı.

Programda, son sınıf öğrencilerinin eylül ayında sektör temsilcilerine gittiği bilgisini veren Karademir, "Haftada iki üç gün değil tam zamanlı çalışıyorlar. İşe girme oranları da çok yüksek. Gençlerimizin tercih ettiği okullarla ilgili sağlıklı bir bilinçlenmeye ulaşması lazım." dedi.

"Teoride gördüklerini uygulamaya dökebilme fırsatı bulacak"

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Gökhan Adar da lisans seviyesindeki öğrencilerle robot ve teknolojileri üzerine çalışmalar yaptıklarını, ekipler kurduklarını ve TEKNOFEST'e katıldıklarını dile getirdi.

Amaçlarının, öğrencilerin teorikte gördükleri bilgileri pratikte de uygulamaları olduğunu söyleyen Adar, "Öğrencilerimizin robotik platformlar geliştirerek üzerinde çalışmalar gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Robotu hazır bir platform olarak satın aldık. Platform üzerinde amacımız, öğrencilerin algoritma geliştirerek görevleri yerine getirmesi. Öğrenciler bu platformla teorikte gördüklerini uygulamaya dökebilme fırsatı bulacak. Bu amaç için bir ekip kurduk, o ekip bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinin Türkiye'nin birçok teknik ihtiyacına cevap verecek kişiler olarak yetişmelerini istediklerine değinen Adar, katma değeri yüksek robot teknolojileri geliştirme amacında olduklarını sözlerine ekledi.

Kodlama ile sosyal sorumluluk

Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Aybüke Bakkaloğlu, robotun 46 programlanabilir parçası, 6 sanal zeka modülü olduğunu, bunların eğlenceli bir şekilde kodlama imkanı sağladığını anlattı.

Bakkaloğlu, kodlama eğitimleri de vererek sosyal sorumluluk etkinliği yapacaklarını belirterek, "Belli dönemlerde okullara gidilerek ortaokullar için scratch, liseler için pythona da geçilebilir. Bunlar üzerinden eğitim verilerek çocuklara kodlamanın nasıl zevkli hale getirileceğini bu robot sayesinde göstermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi Muhammed Ataman, robotun görüntü işleme gibi diğer başka yazılım türlerini barındırdığı bilgisini verdi.

Yazdıkları kodlarla farklı kodlamaları robot üzerinde öğretebildiklerini ifade eden Ataman, robotik kodlama ve algoritma yazma gibi dersleri robot üzerinde rahatlıkla vereceklerini aktardı.

Ataman, üniversitenin kendilerine iyi bir eğitim verdiğini ve bu sayede robot teknolojisi alanında en üst düzeye çıkmak istediklerini ifade etti.

Eğitim robotunu ithal eden firmanın yetkilisi Serkan Yiğit ise bunun, sosyal sorumluluk anlamında Türkiye'de ilk kez Bursa'da bulunmasının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA