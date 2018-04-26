Üniversiteliler 'Çocuk İstismarına Son Ver Sessiz Kalma' Dedi

'Çocuk İstismarına Son Ver Sessiz Kalma' isimli bir kitapçık hazırlayan öğrenciler, hedeflerine ulaşmak için 3 günde 500 kitap dağıttı. Genellikle işe gidiş ve dönüş saatlerini seçen üniversiteliler halkın ilgisinden oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

Çocuk istismarına ve ihmale karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi önemli bir çalışmaya imza attı. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raziye Bilge Uzun, öğrencileriyle birlikte hazırladıkları 'Çocuk İstismarına Son Ver Sessiz Kalma' isimli kitapçıkla, anne ve babaların bilinçlenmesini amaçladı.

İhmal ve istismarın çocuklar üzerindeki etkilerini istatistiksel verilerle de destekleyerek herkese ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Uzun, çocukların kendi haklarını bilerek yetişmesine dikkat çekerek özgüven sahibi olmaları gerektiğini vurguladı.

"İstismar ihmalle başlıyor"

Çocukların yetişkinler tarafından yapılan yanak sıkma, dokunma, sarılma gibi istemedikleri davranışlara saygıdan 'hayır' demeyi bilmediklerini vurgulayan Doç. Dr. Uzun, "Ebeveyn olarak çocuklarınıza yeteri kadar ilgi göstermezseniz bu ilgi ve sevgiyi çocuk, başkasından almaya çalışacak. İstismar ihmalle başlıyor. Çocuğun anne ve babası dışında ilgiyi almaya çalıştığı diğer yetişkinler kötü niyetliyse istismar kaçınılmaz oluyor. 4 yaşından itibaren bu farklılıkları çocuklara anlatmak gerekiyor" dedi.

"Artık sevme kültürümüzü değiştirmeliyiz"

Bizim kültürümüzde sevginin genellikle öperek, sarılarak gösterildiğini söyleyen Uzun, "Artık sevme kültürümüzü değiştirip, kimseye güvenmemeli ve çocuklarımızı başkalarının sevmesine müsaade etmemeliyiz. Çocuklarda bunun farkında olup, kimseye güvenmemeli ve artık başkaları çocuklarımıza dokunmamalı. Bu bilinci herkese öğretmeliyiz istismar konusunda bu tarz projelerimizle halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Yeni kamu spotu projelerimiz olacak"

İstismarın yakın çevrede özellikle de evde, aile yakınlarıyla başladığını belirten Doç. Dr. Uzun, "Çocuk dışarıdan birinin kendisine müdahale etmesini dokunmasını istemez. Ama evden tanıdığı ve kendisini sevdiğini düşündüğü bir kişinin ona dokunmasını sakıncalı görmez. Bu nedenle çocuklar bunun başta istismar olduğunu anlamıyor ve bunun sevgi dokunuşu olduğunu düşünüyor. Sonradan istismar olduğunu anlamaya başlayan çocuklar o yetişkinin verdiği hediyeler, sunduğu imkanlar karşısında istemeseler de buna bir şekilde devam etmeye çalışıyorlar. Çocuklara bu nedenle küçük yaştan itibaren dokunuşların, sevgi farklılıklarının neler olduğunu öğretmek gerekiyor" diye konuştu.

'Çocuk İstismarına Son Ver Sessiz Kalma' kitapçığıyla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Doç. Dr. Uzun, bu tarz projeleri devam ettirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Ünlülerin de desteğini aldığımız bu çalışmalarımızla ilgili kamu spotumuz var. Eğitim Bilimleri Fakültesi olarak bundan sonra da bu tarz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yıl yaz okulları kapsamında aynı konuyla ilgili ders açmayı planlıyorum." - İSTANBUL