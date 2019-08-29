Üniversiteliler, çalışma programı ile iş ve deneyim sahibi oluyorlar

29.08.2019 11:52



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı 'Sosyal Çalışma Programı' kapsamında atamaları gerçekleştirilen üniversite öğrencileri, hem iş deneyimi kazanıyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor. Çankaya Gençlik Merkezi'nde haftada 3 gün gençlere müzik ve İngilizce eğitimi veren Asude Bekcan ve Çelebi Sapaz, programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen 'Sosyal Çalışma Programı'na yaklaşık 200 bin üniversiteli genç başvurdu. 4 Temmuz'da bakanlıkta yapılan kura sonucu 20 bin üniversite öğrencisinin program kapsamında atamaları gerçekleştirildi. Kamuya yerleşen 20 bin öğrenci, hem iş deneyimi kazanıyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor. Katılımcı öğrenciler, üç ay boyunca haftada üç gün çalışarak, programa katılım sağladıkları her gün için yaklaşık 71 TL kazanıyor.

'ÇOK FAYDALI BİR PROGRAM'

Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan Asude Bekcan (22), kura sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Çankaya Gençlik Merkezi'nde görev yaptığını söyledi. Haftanın 3 gün ders verdiğini kaydeden Bekcan, "Çok faydalı bir program. Çok güzel geçiyor, mutluyum kendi alanımda ikinci bir deneyim sağladığım için. Bu programın devam etmesini dilerim. Biraz da bizim elimizde bu programı faydalı bir hale getirmek. Lisans hayatını devam ettiren öğrencilere bu programa başvurmalarını, katılmalarını en azından şanslarını denemelerini öneririm. Her yönden güzel bir program. Hayat tecrübesi katıyor ve iş hayatına hazırlıyor" dedi.

Aynı merkezde çalışan Düzce Üniversitesi Türk müzik bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Çelebi Sapaz (21), programın üniversite öğrencileri için çok iyi olduğunu söyleyerek, "Üniversitede öğrendiğimiz bilgileri genç nesillere aktarıyoruz. Gelişime açık bir program. Bu program hem iş tecrübesi açısından hem de sosyalleşme açısından gayet yararlı, bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN GÜZEL PROGRAM'

Çankaya Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Keskin, 'Sosyal Çalışma Programı'nın bugüne kadar yapılmış en güzel program olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Bizim gençlik merkezimiz için en güzeli gençlerimizin ilgi alanlarına yönelik alanlarda faaliyet vermeleri. Gençlerimizi istihdam ederken, kendi uzmanlık alanları doğrultusunda ve üniversitede okudukları uzmanlık alanları doğrultusunda yönlendiriyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın güzel bir projesi inanıyorum ki daha geliştirilerek güzel sonuçlar elde edilecek."



Kaynak: DHA