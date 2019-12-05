Üniversiteliler araç lastiklerini sokak kedileri için yuvaya dönüştürdü

05.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:54

Bitlis'te bir grup üniversite öğrencisi, topladıkları atık araç lastiklerini sokak kedileri için kulübeye dönüştürerek belirledikleri noktalara bıraktı.

Bitlis Eren Üniversitesi Hayvanları Sevgiyle Koruma Kulübü üyeleri, havaların soğumasıyla barınma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için çalışma başlattı. Kentin birçok yerinden atıl durumdaki araç lastiklerini toplayan öğrenciler, oto sanayi sitesindeki ustalardan aldıkları destekle lastikleri sokak kedilerinin soğuktan korunabilecekleri yuvalara dönüştürdü. Yuvaları kentin farklı yerlere yerleştiren öğrenciler, kış boyunca bu alanlara sokak hayvanları için yemek de bırakacak.

"Hedefimiz 35 kulübe"

Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Mazlum Çağırgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminin çok sert geçtiği Bitlis'te sokak hayvanlarına sahip çıkmak adına böyle bir proje başlattıklarını söyledi. Kentte bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Çağıran, şöyle konuştu:

"Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 37 kişilik bir kulübüz. Sokak hayvanlarıyla ilgili projeler üretip, uygulamaya çalışıyoruz. Araba lastiğinden yuva yapma fikri aslında daha önce başka havyanseverler tarafından yapılmış bir proje. Biz ilk etapta 4 kedi evi yaparak bir farkındalık oluşturmak istedik. Hedefimiz 35 kulübe yapmak. Yaptığımız kedi evlerini önceden noktalara bırakacağız. Kış aylarında yemeklerini verebileceğimiz noktalar olacak."

Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisi Leyla Yalçın ise Bitlis'in soğuk kış şartlarından hayvanları korumak istediklerini dile getirdi.

Geçen yıl da köpekler için kulübeler yaptıklarını anlatan Yalçın, "Soğukta kalacak kedilerimiz için lastiklerden yuva yaptık. Bitlisli hayvanseverler başta olmak üzere rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay'dan destek aldık. Ayrıca mobilya ustamız bizlere çok destek oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA