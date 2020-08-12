Üniversiteli Zümra, doğada çözünebilen yenilebilir plastik üretti BİLGİ Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Zümra Çetinler (22), bitirme projesi olarak, doğada çözünebilen, yenilebilir plastik üretti.

BİLGİ Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Zümra Çetinler (22), bitirme projesi olarak, doğada çözünebilen, yenilebilir plastik üretti. Çalışmalarını pandemi sürecinde evde yürüttüğünü söyleyen Çetinler, "Bu ilk olarak benim ürettiğim bir şey değil. Bu konuyla alakalı çalışan çok kişi var. Ben sadece kendi formülümü ürettim" dedi.

Endüstri Ürünleri Tasarımı son sınıf öğrencisi Zümra Çetinler, bitirme projesi olarak üzerinde çalıştığı doğada çözünebilen yenilebilir plastik projesini tamamladı. Projesini, İstanbul'daki bir restoranın menüsüne ve tarzına odaklanarak geliştirdiğini söyleyen Çetinler, "Aslında bu, tek kullanımlık plastiklerin önüne geçebilmek ya da bunları bir noktaya kadar engelleyebilmek için bio materyallerle oluşturduğum, paket servislerde kullanılabilen alternatif tek kullanımlık bir plastik türü. Yenilebilir denmesinin sebebi şu ki; normal şartlarda bu plastikler doğaya karıştığında hiçbir şekilde yok olmuyorlar ve yok olduğunu sandığımızda bile mikro plastiğe dönüşüyorlar, özellikle denizlerde. ve oralardan balıklar sayesinde bizlere de bulaşıyorlar. Bizim yaptığımız şey ise, içindeki tüm maddelerin aslında insanlar tarafından yenildiği bir plastiği üretmek. Tadı çok kötü olduğu için, insanlar bunu yiyemez. Ancak hayvanlar yiyebilir ve herhangi bir zarar da vermez. Doğada da oldukça kolay bir şekilde çözünebilir" dedi.

'İLK OLARAK BEN ÜRETMEDİM, BEN FORMÜL GELİŞTİRDİM'

Çetinler, bunu ilk olarak kendisinin üretmediğini ve konuyla alakalı çalışan dünya üzerinde birçok kişi olduğuna dikkati çekerek "Benim yaptığım, sadece kendi formülümü üretmek. Özellikle İspanya'da bu konuyla ilgili çok çalışma var. Bunun belli bir mantığı var ve üretim konusunda hiçbir sınır yok. Bir sürü şeyle üretilebiliyor. Kandan bile üretilebilirsiniz. Ben jelatin bazlı çalıştım ve kendi formülümü oluşturdum. Üretim metotlarını da kendim tasarladım. Benim yaptığım şey, aslında var olan bir şeyin üzerinden geliştirilen farklı bir formül olarak nitelendirilebilir" dedi.

Kaynak: DHA