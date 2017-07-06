Üniversiteli Öğrenci, Yatağında Ölü Bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde alkol aldıktan sonra uyuyan ve ağzından kan gelen 22 yaşındaki Mehmet Meriç Uzun hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova İlçesinde alkol aldıktan sonra uyuyan ve ağzından kan gelen 22 yaşındaki Mehmet Meriç Uzun öldü.
AĞZINDAN VE BURNUNDAN KAN GELMİŞ
Olay, bu sabah saatlerinde Mevlana Mahallesi 1743/1 Sokak'ta bulunan bir apartmandaki öğrenci evinde meydana geldi. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Meriç Uzun, arkadaşı S.T. ile evde alkol aldıktan sonra odasına uyumaya gitti. Bir süre sonra arkadaşını kontrol etmek için kalkan S.T., Uzun'un ağzından ve burnundan kan geldiğini görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uzun'un öldüğünü belirledi.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Mehmet Meriç Uzun'un öldüğünü öğrenen arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Uzun'un cesedi savcının incelemeleri ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.