Üniversiteli Tuba, kendisini boğarak öldüren katiliyle aynı karede
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Üniversiteli Tuba, kendisini boğarak öldüren katiliyle aynı karede

11.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:22
Üniversiteli Tuba, kendisini boğarak öldüren katiliyle aynı karede

Denizli'de kaldığı apartta erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş'tan geriye, son 1 haftalık yaşantısından kesitlerin yer aldığı klip kaldı.

Denizli'de kaldığı apartta erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş'tan geriye, son 1 haftalık yaşantısından kesitlerin yer aldığı klip kaldı. Görüntülerde, Tuba ile katilinin bir düğüne giderken aynı araçta çekilmiş mutluluk anları yer aldı.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

Öğretmen olma hayaliyle Denizli'ye gelen ve neşe dolu bir kişiliğe sahip olan Cennet Tuba Tokbaş'tan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı ve son 1 haftalık yaşantısından kesitlerin yer aldığı video klip kaldı. Arkadaşlarıyla gezip eğlendiği anları klipte özetleyen Tuba'nın paylaştığı videoda, aynı araçla evlenen kız arkadaşının düğününe giderken katili Emrah H. ile birlikte olduğu anlar dikkat çekti. Kendisini boğarak öldüren erkek arkadaşıyla şakalaştığı görülen Tuba'nın, çok mutlu olduğu anlar görüntülerde yer aldı. - DENİZLİ

Üniversiteli Tuba, kendisini boğarak öldüren katiliyle aynı karede
Üniversiteli Tuba, kendisini boğarak öldüren katiliyle aynı karede
Üniversiteli Tuba, kendisini boğarak öldüren katiliyle aynı karede
Üniversiteli Tuba, kendisini boğarak öldüren katiliyle aynı karede
Üniversiteli Tuba, kendisini boğarak öldüren katiliyle aynı karede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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