Üniversiteli sporcular, Kızlar Sivrisi'ne tırmandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversiteli sporcular, Kızlar Sivrisi'ne tırmandı

AA, Ayşe Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Üniversiteli sporcular, Kızlar Sivrisi'ne tırmandı

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Topluluğu tarafından, "27. Üniversitelerarası Kızlar Sivrisi Kış Tırmanışı Şenliği" düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Topluluğu tarafından, "27. Üniversitelerarası Kızlar Sivrisi Kış Tırmanışı Şenliği" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dağcılık Topluluğunun gerçekleştirdiği şenliğe farklı üniversitelerden öğrenciler katıldı.

Elmalı ilçesindeki 307 metrelik Beydağları'nın en yüksek noktası Kızlar Sivrisi'ne ulaşmaya çalışan dağcılar, tırmanışı üç günde tamamladı.

Dağcılık Topluluğu Başkanı Benyamin Ansari, dağcılık felsefesini ve disiplinini paylaştıkları şenliği uzun yıllar sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title