Kahramanmaraş'tan Ağrı'ya Gönül Köprüsü

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde 2. sınıf öğrencisi Kahramanmaraşlı Sıla Akgün, toplum hizmet uygulamaları dersi kapsamında Ağrı Akşemsettin İlkokulunun birinci sınıf öğrencileri için büyük bir kampanya başlattı.

SINIF İHTİYAÇLARI BELİRLENDİ

Sıla Akgün, Sınıf Öğretmeni Tuncay Kopan hoca ile iletişime geçerek sınıf ihtiyaçları belirlendi. İhtiyacları doğrultusunda Kahramanmaraş Edeler Diyarı Derneği ile irtibata geçerek bir takım yardım taleplerinde bulunuldu. Kahramanmaraş Edeler Diyarı Derneği Fatma Berber, Şeref Dere, Ekinder Handan Tiyekli, Este Club Hasret Kandırmaz ile güzel bir çalışma sonucunda öğrencilerimize kışlık kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulundu. Kargomuz okula ulaşınca öğretmenimiz yardımları fotoğraf ve videolar ile bizlere iletti. Okul öğretmenimiz ve öğrencilerimiz Edeler Diyarı Derneği, Ekinder ve Este Club a sonsuz teşekkürlerini iletti.