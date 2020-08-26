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Üniversiteli Sibelin girişimcilik hikayesi

- Üniversiteli Sibelin girişimcilik hikayesi Kendi yetiştirdiği 120 çeşit ürün için pazarda tezgah açtı 18 çeşit reçelden çeşit çeşit pekmeze kadar kendi üretiyor kendi satıyor Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Turizm Merkezi Adrasan'da yaşayan ve İşletme Fakültesi mezunu olan Sibel...

26.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:09

- Üniversiteli Sibelin girişimcilik hikayesi

Kendi yetiştirdiği 120 çeşit ürün için pazarda tezgah açtı

18 çeşit reçelden çeşit çeşit pekmeze kadar kendi üretiyor kendi satıyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı Turizm Merkezi Adrasan'da yaşayan ve İşletme Fakültesi mezunu olan Sibel Ormancı ürettiği 120 çeşit ürünü Adrasan'a gelen yerli ve yabancı turistlere satarak geçimini sağlıyor.

21 yıldır Adrasan'a gelen yerli ve yabancı turistlere, hiç birini satın almayıp sadece kendi ürettiği ürünleri satan Sibel Ormancı, üniversite eğitimini Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Ürünlerini Kumluca Belediyesi tarafından hazırlanan yerli ürünler standında satan Sibel Ormancı, kendi elleriyle hazırladığı 120 çeşit ürünü saymakta bile zorlanıyor. Reçelin bile 18 çeşidini yapan Ormancı, Ceviz reçeli, ham incir reçeli, ahududu, dut, portakal, turunç, limon kabuğu gibi 18 çeşit reçeli kış boyunca yapıp yaz mevsiminde 3 ay boyunca satıyor.

Sibel Ormancı, Salça çeşitleri, domates kurusu çeşitleri, naneli, kekikli, sarımsaklı domates kurusu salatası, kırma, çizme, sele zeytini, siyah zeytin gibi 4 çeşit zeytin, turşu çeşitleri, nar suyu, portakal suyu, kudret narı yağı, kaktüs meyvesi (frenk yemişi), yöreye has keçi boynuzu, keçi boynuzu pekmezi, karadut pekmezi, üzüm pekmezi ve nar ekşisi, keçi boynuzu unu, ada çayı, sarı altın otu, karabaş, ölümsüzlük otu, kekik çeşitleri papatya çeşitleri, ısırgan otu, kapari otu turşusu gibi saymakla bitmeyen 120 çeşit ürünü yol kenarındaki 4 metrekarelik küçücük standında satıyor.

Sibel Ormancı'ya bitişiğindeki stantlarda İsmet Silahçılar ve Güler Silahçılar da imkanları doğrultusunda kendi yetiştirdikleri ürünleri satarak eşlik ediyor.

Sibel Ormancı; " 7 yaşından beri 21 yıldır bu işi yapıyorum. 120 çeşit ürünüm var. Hiç birisini de satın almıyorum. Hepsini kendim üretiyorum. Kendim hazırlıyorum" dedi.

Üniversiteli Sibelin girişimcilik hikayesi

Kaynak: İHA

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