Üniversiteli Şevin, bursunu sokak hayvanlarına harcıyor

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yaşayan, Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkileri Bölümü öğrencisi Şevin Ekti, pandemi sürecinden etkilenmemesi için bursuyla sokak hayvanlarına mama satın alıp, dağıtıyor. Etki, "Sokak hayvanlarıyla beraber yaşamayı öğrenebiliriz. Çocuklarımızı sevgiyle büyütürsek hiçbir sorun kalmayacağından eminim. Tek istediğimiz, çocuklarınıza hayvan sevgisini aşılayın. Bu konuda bize de destek verin, çocuklarınız hayvan sevgisiyle büyüsün" dedi.

Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkileri Bölümü öğrencisi Şevin Ekti, yaşadığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki sokak hayvanlarının salgın döneminde mağdur olmaması için harekete geçti. Etki, aldığı eğitim bursuyla ilçedeki hayvanların mama ve su ihtiyacını karşılamaya başladı. Sokak hayvanları için 5 yıldır mücadele verdiğini söyleyen Etki, Silvan'da yaklaşık 200 sokak hayvanı olduğu belirterek, hayvanseverlere başlattığı çalışmaya destek vermesi için çağrıda bulundu.Salgın sürecinde sokak hayvanlarının daha fazla mağdur olduğunu söyleyen Şevin Etki, "Yaklaşık 5 yıldır sokak hayvanlarıyla ilgileniyorum. 2 yıldır sosyal medya hesapları üzerinden daha fazla yardım ve hayvana ulaşmaya çalışıyorum. İhbarlar geldikçe hayvanlara yetişmeye çalışıyorum. Klinik ve mama desteklerini, kendi aldığım bursla karşılamaya çalışıyorum. İnsanların bu konuda biraz dikkatli olmalarını istiyorum. Silvan'da hayvanlara uygulanan şiddete tanık oluyoruz. Bunun önüne geçilmesi için herkesin duyarlı olması gerek. Belediyelerin de bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz. Hayvanların durumu ciddi anlamda içler acısı. Şu anda çöplükte 200 köpek var ve hepsine yetişmemiz çok zor. Durum böyle olunca derme çatma evler yapıyoruz. Sokak hayvanlarıyla beraber yaşamayı öğrenebiliriz. Çocuklarımızı sevgiyle büyütürsek, hiçbir sorun kalmayacağından eminim. Tek istediğimiz, çocuklarınıza hayvan sevgisini aşılayın. Bu konuda bize de destek verin, çocuklarınız hayvan sevgisiyle büyüsün. Ortada hiçbir sorun kalmayacaktır. Anne ve babaların destekleri bizim için çok önemli. Daha duyarlı olabiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR