Üniversiteli Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
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Üniversiteli Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üniversiteli Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu (2) - SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIANKARA'nın Pursaklar ilçesinde dedesinin kaçan kurbanlığını yakalamak için peşinden giden ve ardından kaybolan Onur Eker'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Üniversiteli Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu (2) - SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde dedesinin kaçan kurbanlığını yakalamak için peşinden giden ve ardından kaybolan Onur Eker'in son görüntüleri ortaya çıktı. Çalseki yakınlarında bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Eker'in elinde bir sopa ile yolda yürüdüğü kaydedildi. Tıp Fakültesi öğrencisi Eker'in, sağına soluna baktıktan sonra ise ortadan kaybolduğu görüldü.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Eker'i arama çalışmaları akşam geç saatlere kadar devam ederken, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Eker'in son görüldüğü yerde saat 23.00'e kadar yapılan arama çalışmaları da sonuçsuz kaldı. Çalışmalara, sabah saatlerinde tekrar başlanacağı belirtildi.

Üniversiteli Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Üniversiteli Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Üniversiteli Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Üniversiteli Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Üniversiteli Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu (2)
Üniversiteli Onur kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu (2)
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