Üniversiteli Ömer Doğukan'ın hedefi A Milli Takım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Üniversiteli Ömer Doğukan'ın hedefi A Milli Takım

08.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:05
Üniversiteli Ömer Doğukan'ın hedefi A Milli Takım

Sakarya'da top koşturan 20 yaşındaki Ömer Doğukan Ceyhan'ın hedefi 3 büyük takımdan birinde oynayıp, A Milli Takım forması giymek.

Sakarya'da top koşturan 20 yaşındaki Ömer Doğukan Ceyhan'ın hedefi 3 büyük takımdan birinde oynayıp, A Milli Takım forması giymek.

Sakarya Süper Amatör Lig ekiplerinden Söğütlüspor'da forma giyen, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf rekreasyon bölümü öğrencisi 20 yaşındaki orta saha Ömer Doğukan Ceyhan'ın hedefi 3 büyük takımdan birinde oynamak ve A Milli Takım'a yükselmek. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerde top koşturmak isteyen genç oyuncu, Avrupa takımlarında da forma giymek istiyor.

3 BÜYÜKLERDE OYNAMAK İÇİN ÖNEMLİ İSİMLERLE GÖRÜŞÜYOR3. Lig ve BAL takımlarında kamp tecrübeleri olan ve 13 yaşından itibaren resmi maçlara çıkmaya başlayan Malatya doğumlu genç sporcu, Süper Lig'de futbol oynamak için futbol dünyasının önemli isimleri ile irtibat halinde. Malatyalı iş insanı Sabri Ceyhan'ın oğlu olan Ömer Doğukan, Süper Lig takımlarında forma giydikten sonra A Milli Takım forması giyerek golleriyle Türk milletine sevinç yaşatmak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar İrem Derici Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Fatih Terim Ömer Bayram İsmail Kartal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üniversiteli Ömer Doğukan'ın hedefi A Milli Takım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 15:21:26. #1.14#
title