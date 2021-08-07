Üniversiteli olmaya hazırlanan öğrencilere öneriler
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Üniversiteli olmaya hazırlanan öğrencilere öneriler

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Üniversiteli olmaya hazırlanan öğrencilere öneriler "Öğrenci hangi mesleği yapmak istiyorsa onu okumalı" "Aile baskısı kesinlikle tercihlerde etken olmamalı" "Sanatçı olmak isteyen mimarlık okumamalı" Milyonlarca öğrenci üniversiteli olabilmek için tercihlerini yapmaya başladı.

Üniversiteli olmaya hazırlanan öğrencilere öneriler

"Öğrenci hangi mesleği yapmak istiyorsa onu okumalı"

"Aile baskısı kesinlikle tercihlerde etken olmamalı"

"Sanatçı olmak isteyen mimarlık okumamalı"

DÜZCE - Milyonlarca öğrenci üniversiteli olabilmek için tercihlerini yapmaya başladı. Doğru tercihin nasıl yapılması gerektiğini belirten Özel Düzce Açı Eğitim Kurumları Rehberlik ve Tarih öğretmeni Ayşegül Efe, öğrencilere önemli uyarılarda bulunarak "Öğrenci gerçekten hangi mesleği yapmak istiyor ise o doğrultuda hareket etmeli" dedi.

26-27 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini 5-20 Ağustos arasında Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'ne ait "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden ve "ÖSYM AİS" mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Üniversiteli olmak isteyen adaylar, ÖSYM internet sitesinde yer alan 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle tercih yapabilecek. Adayların 24 tercih hakkı olacak. Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

"Öğrenci hangi mesleği yapmak istiyorsa onu tercih etmeli"

Üniversite tercihlerinin önemli olduğunu vurgulayan Özel Düzce Açı Eğitim Kurumları Rehberlik ve Tarih öğretmeni Ayşegül Efe, "Üniversite tercih kılavuzunu iyi incelemelerini öneriyorum. Öğrenciler seçeceği bölüme çok iyi karar vermeleri gerekiyor. İleride ben bu bölümü okuyorum ama bu mesleği yapabilir miyim? diye düşünmeniz gerekiyor. Arkadaşları ile birlikte tercih yapan öğrenciler oluyor. İşte arkadaşım bu okula gidiyor bu bölüme gidiyor bende bu bölümü seçmeliyim veya o okulu seçmeliyim gibi düşünüyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Öğrenci gerçekten hangi mesleği yapmak istiyor ise o doğrultuda hareket etmeli. Seçeceği üniversitelerin veya bölümün akademik kadrolarını da incelemeleri gerekiyor. Aile baskısı kesinlikle tercihlerde etken olmamalı. Her üniversite farklı imkanlar sağlıyor. Devlet üniversiteleri farklı imkanlar sunarken, özel üniversiteler farklı imkanlar sunabiliyor. Bunları da iyi araştırmaları gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

"Üniversite'ye göre tercih dönemi bitti"

Son zamanlarda köklü üniversiteleri tercih etmek isteyen öğrenci sayısının azaldığını çoğu üniversitenin başarılı üniversiteler arasında yer aldığını dile getiren Efe, "Artık Üniversite'ye göre tercih dönemi bitti. Örnek veriyorum bu üniversitesi çok köklü bir okul, buraya girmeliyim. Orada mühendislik okumalıyım veya tarih okumalıyım diye bir şey yok artık. Artık öğrenciler bölüm odaklı tercih yapmalı ve hangi bölümü bitirirlerse bitirsinler kesinlikle İngilizce muhakkak olmalı. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Köklü üniversiteler dışında kalan bir çok üniversitenin başarı sırası epey yükseklerde" şeklinde konuştu.

"Aile baskısı kesinlikle tercihlerde etken olmamalı"

Ailelerin 'benim çocuğum doktor olacak, benim çocuğum mimar olacak' gibi yönlendirmelerinin kesinlikle olmaması gerektiğini dile getiren rehberlik ve tarih öğretmeni Ayşegül Efe, "Aileler tabi ki bir yere kadar yönlendirme yapacak. Tabi ki üniversite okumalarına destek verecek. Ama çocuk hangi mesleğe eğilimli ise hangi bölümü seviyor ise onu tercih etmesi gerekiyor. Sanatçı olmak isteyen ve konservatuara gitmek isteyen bir öğrenciye mimarlık okutmak doğru değil" dedi.

Üniversiteli olmaya hazırlanan öğrencilere öneriler
Üniversiteli olmaya hazırlanan öğrencilere öneriler
Üniversiteli olmaya hazırlanan öğrencilere öneriler
Üniversiteli olmaya hazırlanan öğrencilere öneriler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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