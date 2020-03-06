Üniversiteli öğrencileri taşıyan halk otobüsünde yangın paniği

06.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:23

Burdur'da içinde 35 üniversite öğrencisinin bulunduğu halk otobüsü alev alev yandı. Şoförün uyarısıyla öğrenciler kendilerini son anda dışarı attığı yangında yaralanan olmadı.



Olay, saat 16.30 sıralarında Burdur Mehmet Akif Ersoy (MAKÜ) yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MAKÜ yerleşkesine öğrenci taşıyan 15 M 003 plakalı halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları aynadan görüp fark eden otobüs şoförü Murat Şen, aracını sağa çekerek içerideki 35 öğrenciyi tahliye etti. Bir anda alevlerin kapladığı otobüs cayır cayır yanmaya başlarken, çevredekiler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otobüsteki yangın söndürüldü.



Yangını cep telefonuyla çeken öğrencilerin, "Şoför fark etmeseydi gidiyorduk. Son anda fark etti. Allah ona yardımcı olsun, gitti adamın arabası" şeklindeki konuşmaları görüntülere yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İHA