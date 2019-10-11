Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış

11.10.2019 16:46

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri yurt çevresindeki sokak hayvanlarına sahip çıktı.



Şuhut Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu çevresindeki sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkarak onlara temin ettikleri mamaları vererek aç kalmalarını önledi. Kredi Yurtlar Kurumu yöneticilerinin de katılımları ile sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkan öğrenciler hayvanların kaldıkları yerleri temizleyerek sağlık durumu iyi olmayan hayvanları tedavi ettirdi. Kendi harçlıklarından da fedakarlık eden öğrenciler sokak hayvanlarının bakımsız kalmamaları için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA